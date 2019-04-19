- В Донецке учащихся 9-х классов обязывают получать «паспорта ДНР». Родители встревожены10:31
- Оккупанты РФ поплатились за атаки на Донбассе: ВСУ ответным ударом ликвидировали массу боевиков10:12
- Медведчук предложил Зеленскому сделку с Кремлем ради мира в Донбассе09:51
- В «ДНР» отменят комендантский час09:29
- «В Донецк пришла весна»: в соцсети показали новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 09:08
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19.04.201909:06
- В "бригаде 200" на Донбассе появился боевик "Петрович"08:47
- Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым 08:24
- На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери07:45
- Пиротехники начали проверять безопасность кладбищ Мариуполя. ВИДЕО21:53
В Донецке учащихся 9-х классов обязывают получать «паспорта ДНР». Родители встревожены
Оккупационные власти «ДНР» во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области обязывают учащихся 9-х классов получать «паспорта ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
После того, как главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о выдаче «паспортов ДНР» в 14 лет, учащихся 9-х классов в школах во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области обязывают получать «паспорта ДНР» и приносить справки об этом. Кроме того, в «паспортных столах ДНР» требуют нотариально заверенную копию свидетельства о рождении, переведенную на русский язык.
Многих родителей тревожит, что после участившихся разговоров о «паспортах РФ», их детей насильно попытаются сделать не только «гражданами ДНР», но и использовать, как повод для «защиты русского населения».
Вот что рассказывают жители временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области:
«Коллега рассказывает: в школе в срочном порядке обязали всех выпускников (9класс) сдать доки на денерский паспорт и предоставить справку об этом»,
«Ничего страшного, дети граждане Украины, подневольные на оккупированной территории, их защищают международные и украинские Законы. Украина выдаст всем детям с ОРДЛО Украинские паспорта без проблем»,
«Да я не за это переживаю. Для чего это? Можно смеяться над «путин нападе» а можно задуматься».
Теги: Донецк, Донбасс, указ, паспорт, ДНР, ученики, Пушилин
- В оккупированном Донецке за оформление украинского паспорта требуют 3000 гривен
- Главарь «ДНР» не говорит о паспортах РФ и внес «изменения» в порядок «получения паспортов ДНР»
- Косачев: решение РФ признать документы ЛНР и ДНР носит гуманитарный характер
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко
- Захарченко назначил нового «министра образования ДНР»
- В Донецке учащихся 9-х классов обязывают получать «паспорта ДНР». Родители встревожены10:31
- Оккупанты РФ поплатились за атаки на Донбассе: ВСУ ответным ударом ликвидировали массу боевиков10:12
- Медведчук предложил Зеленскому сделку с Кремлем ради мира в Донбассе09:51
- В «ДНР» отменят комендантский час09:29
- «В Донецк пришла весна»: в соцсети показали новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 09:08
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19.04.201909:06
- В "бригаде 200" на Донбассе появился боевик "Петрович"08:47
- Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым 08:24
- На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери07:45
- В «ЛНР» обострилась ситуация с поставками мясной продукции, — Дмитрий Тымчук 22:31
- Медведчук пояснил позицию Путина по освобождению украинских пленных моряков11:11
- «Не надо нас пугать войной»: Кравчук прокомментировал отношения с Россией10:52
- В Донецке учащихся 9-х классов обязывают получать «паспорта ДНР». Родители встревожены10:31
- Оккупанты РФ поплатились за атаки на Донбассе: ВСУ ответным ударом ликвидировали массу боевиков10:12
- Медведчук предложил Зеленскому сделку с Кремлем ради мира в Донбассе09:51
- Укрпочта выпустила марку в честь юбилея Валерия Лобановского09:40
- В «ДНР» отменят комендантский час09:29
- «В Донецк пришла весна»: в соцсети показали новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 09:08
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19.04.201909:06
- «Киевстар» добавил в тариф «Безлим Видео» сервис YouTube Music09:00
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»19:37
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания18:51
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"