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В Донецке в детсадах и школах заставляют собирать «пасхальный гостинец» для боевиков «ДНР»
Во временно оккупированном Донецке в детских садах и школах заставляют собирать «пасхальный гостинец» для боевиков «ДНР». Родители детей возмущены.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» с завидной регулярностью заставляют бюджетников, школьников и даже воспитанников детских садов собирать различного рода «помощь» для боевиков «ДНР». Обычно сбор «посылок» или «помощи» приурочивается к какому-либо празднику и инициируется «общественным движением Донецка Республика». То, что люди имеют мизерные доходы и отказывают себе и своим семьям даже в самом необходимом, оккупационные «власти» не интересует.
Однако, стоит отметить, что «посылки» до боевиков не доходят. Куда деваются продукты и медикаменты, которые вынуждают собирать жителей временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области, никому неизвестно.
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в школах и детских садах заставляют собирать «пасхальный гостинец» для боевиков «ДНР»:
«Донецьк. По школа/садочках збір солодощів для опущенців «пасхальный гостинец»… Батьки кажуть «задолбали»))))))».
Теги: Донецк, Донбасс, праздник, помощь, медикаменты, продукты, Пасха, ДНР, боевики
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