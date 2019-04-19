В мариупольском поезде оторвалась верхняя полка

19.04.2019 14:29

Сегодня ночью в поезде №84 Киев - Мариуполь случилось чрезвычайное происшествие. В вагоне №14 не выдержали простенки купе и вырвалась верхняя полка.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пассажир Александр Мамрич, который стал очевидцем происшествия, пишет 0629.

В это время наверху находился человек , который вовремя успел спрыгнуть и не травмировать находящуюся под ним пожилую женщину.

"Полка провисла. Человек с нее успел спрыгнуть",- заявил пассажир.

После инцидента пассажиру предоставили нижнюю полку в купе проводников.

"Сами же проводники по очереди стояли в коридоре, надо отдать им должное",- заявил очевидец.

Начальник вагонного депо в Мариуполе Виктор Федорченко комментировать произошедшее отказался, отметил только, что "Полка не упала, а провисла". "Дальше будет все хорошо", - заявил он.

Пассажир Александр Мамрич выяснил, что в этом вагоне такое случается не в первый раз. После двух раз вагон ремонтировали и снова пустили в ход.