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Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"

20.04.2019 10:12
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Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"

Российско-террористические войска вновь понесли летальные потери на востоке Украины, когда попытались пойти в атаку на линии фронта.

За прошедшие сутки, 19 апреля, боевики незаконных вооруженных бандформирований "ЛДНР" 10 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что оккупанты РФ неоднократно применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм. Сообщается, что террористы "ЛДНР" обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также в штабе операции Объединенных сил подтвердили, что потерь среди украинских военнослужащих нет. "На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 19 апреля трое оккупантов были уничтожены, один захватчик – ранен", - отметили в штабе ООС.



Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
 
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