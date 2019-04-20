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Архив - Донецкая область

Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию

20.04.2019 15:12
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Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию

На знаменитом общежитии в центре Донецка, которое принадлежало Донецкому национальному техническому университету до его переезда из города, появился большой баннер «Наш выбор — Россия».

Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает donpress.com.

Баннер закрыл практически все здание, скрыв тем самым его аварийный вид. Общежитие еще до начала войны считалось фактически разрушающимся и требовало ремонта.

В СМИ ОРДО говорится, что баннер разместило местное «движение» «Донецкая республика». Его ширина 54 м, высота — 28,5 м.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, университет, война, СМИ, ремонт, общежитие, соцсети, ОРДО
 
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