Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию

20.04.2019 15:12

На знаменитом общежитии в центре Донецка, которое принадлежало Донецкому национальному техническому университету до его переезда из города, появился большой баннер «Наш выбор — Россия».

Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает donpress.com.

Баннер закрыл практически все здание, скрыв тем самым его аварийный вид. Общежитие еще до начала войны считалось фактически разрушающимся и требовало ремонта.

В СМИ ОРДО говорится, что баннер разместило местное «движение» «Донецкая республика». Его ширина 54 м, высота — 28,5 м.