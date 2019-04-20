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Кураторы РФ срочно изымают паспорта и военные билеты у боевиков "ЛДНР": в разведке выяснили причину
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о том, что кураторы боевиков "ЛДНР" отбирают у сепаратистов документы, предотвращая дезертирство.
Кураторы Кремля ужесточили требования к наемникам и боевикам "ЛДНР" в подразделениях соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ на Донбассе, передает "Диалог.UA".
ГУР Минобороны Украины уточняет, что в результате повышения давления со стороны командования, возросло количество случаев самовольного оставления боевиками полевых лагерей и полигонов. Зафиксировано, что оккупанты РФ срочно принимают меры по усиленному контролю личного состава бандформирований "ЛДНР". "У военнослужащих-оккупантов в принудительном порядке изымают все личные документы (паспорта, военные билеты, водительские удостоверения и т.д.), что позволяет их задерживать как подозрительных лиц патрулями т.н. "правоохранительных органов" за пределами территорий расположения подразделений, вокруг которых устанавливаются дополнительные минные заграждения", - выяснили в разведке.
Теги: Донбасс, изъятие, паспорт, дезертир, ДНР, ЛНР, боевики, Минобороны, ГУР, кураторы
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