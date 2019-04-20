Последние новости раздела
- На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха08:49
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека08:31
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: оккупанты понесли потери07:49
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""07:30
- В «Л-ДНР» участились случаи «самоволок» участников НВФ, – разведка22:14
- В больницы Донецка завезли большое количество медикаментов. Дончане взволнованы21:52
- На «дороге жизни» Запорожье-Мариуполь массово крадут дорожные знаки20:17
- В "бригаду 200" на Донбассе загремел боевик из Брянки16:02
- В сети показали успешный удар ВСУ по пулеметной позиции «ДНР». ВИДЕО14:45
- В мариупольском поезде оторвалась верхняя полка14:29
На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха
20.04.2019 08:49
В ходе боевого столкновения на Донбассе боевики понесли очередную потерю – украинскими военнослужащими был ликвидирован 31-летний гражданин России Николай Шелуха, родом из Ханты-Мансийска.
Об этом у себя на странице в Facebookнаписал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, передает apostrophe.ua.
Российский наемник был убит в субботу, 13 апреля. Местоположение боя, где его ликвидировали – высота "Дерзкая" на мариупольском направлении.
Сам россиянин не скрывал, что воюет на Донбассе против украинской армии, и активно постил в социальной сети "Одноклассники" фотографии с оружием.
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевики, потери, ВСУ, соцсети
Читайте также:
- Четверо наемников армии России ликвидированы на Донбассе: детали дерзкого нападения врага и "ответки" ВСУ
- На Донбассе ликвидирована "футбольная звезда" боевиков "ДНР" Александр Марковин
- Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены
- Боевики «ДНР» понесли потери на Донецком направлении
- "В Горловке впервые за год зарезервированы 100 коек под "военнослужащих". Больницы в "ЛНР/ДНР" забиты недобитыми ор***и. Некоторых сразу в морг", – "Доктор Смерть"
- Взрослые закончились - боевики "ДНР" начали учить детей, как убивать: ВИДЕО
- На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха08:49
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека08:31
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: оккупанты понесли потери07:49
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""07:30
- В «Л-ДНР» участились случаи «самоволок» участников НВФ, – разведка22:14
- В больницы Донецка завезли большое количество медикаментов. Дончане взволнованы21:52
- На «дороге жизни» Запорожье-Мариуполь массово крадут дорожные знаки20:17
- В Лисичанске распространяли фейки про кандидата в президенты19:52
- Боевики обстреляли жилые дома и школу на Донбассе17:44
- В "бригаду 200" на Донбассе загремел боевик из Брянки16:02
- На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха08:49
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека08:31
- Гороскоп на 20 апреля: Весы выдадут секрет, а Скорпионам стоит требовать большего08:09
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: оккупанты понесли потери07:49
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""07:30
- Суд в Украине принял решение в пользу российской военной компании22:35
- В «Л-ДНР» участились случаи «самоволок» участников НВФ, – разведка22:14
- В больницы Донецка завезли большое количество медикаментов. Дончане взволнованы21:52
- "Какая нафиг реформа": Зеленский закончил дебаты резкой репликой к Порошенко21:26
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине21:08
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой