- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию 15:12
- Кураторы РФ срочно изымают паспорта и военные билеты у боевиков "ЛДНР": в разведке выяснили причину14:51
- В ОРДО начали продавать «георгиевские ленты». Рядом с семенами баклажанов 14:30
- Снайпер ВСУ ликвидировал угрозу - наемницу Эгамбердиеву из Харькова превратили в "груз 200"14:12
Под Киевом убили переселенку из Донецка
Под Киевом убили 33-летнюю женщину, переселенку из Донецка, которая подрабатывала в такси. Об этом сегодня, 20 апреля, на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишут Донецкие новости.
«Вчера в полицию Киева обратилась женщина и сообщила, что исчезла ее дочь, 1986 г.р., которая занимается частным извозом на собственном автомобиле. И уже вечером руководители оперативных и следственных подразделений ГУНП Черкасской области, именно руководители, потому что весь личный состав заступил на охрану избирательных участков, установили нахождение автомобиля пропавшей женщины, а затем установили и задержали двух подонков, 1990 и 1992 г.р., ранее осужденных, они дают показания о ее убийстве», – написал Аброськин.
«Женщины бежали от войны ради жизни…» – отметил Аброськин и добавил, что цена ее жизни – автомобиль и карманные деньги.
Теги: Донецк, Донбасс, Киев, убийство, переселенец
- В Украине отменят ночные поезда
- Чемпионат Украины по шахматам среди мужчин. Быстрый старт
- Блохин: Была хорошая игра с обеих сторон, у нас были получше моменты
- Проверяют документы? В Донецке в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- На Донецкой железной дороге начинаются испытания электронных билетов
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию 15:12
- Кураторы РФ срочно изымают паспорта и военные билеты у боевиков "ЛДНР": в разведке выяснили причину14:51
- В ОРДО начали продавать «георгиевские ленты». Рядом с семенами баклажанов 14:30
- Снайпер ВСУ ликвидировал угрозу - наемницу Эгамбердиеву из Харькова превратили в "груз 200"14:12
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Чем грозит вкладчикам отмена национализации ПриватБанка17:46
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Волкер пообещал Украине поддержку Вашингтона после выборов 16:52
- Второй тур выборов президента: что нельзя делать в кабинке, как голосовать16:32
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию 15:12
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко