Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска

20.04.2019 12:48

ВСУ ликвидировали российского наемника из Ханты-Мансийска под Мариуполем.

Об этом написал в соцсетях один из террористов т.н. "ДНР" Дмитрий Яремко, пишет 0629.

13 апреля 2019 года под Мариуполем в районе оккупированного поселка Ленинское погиб очередной боевик. Это был наемник из России, уроженец Ханты-Мансийска Шелуха Николай Николаевич 30.08. 1987 г. р.

Мужчина воевал за террористов в составе т.н. 9-ого отдельного штурмового полк морской пехоты первого армейского корпуса (ДНР)". По всей вероятности был снайпером. Боевики сообщают, что якобы ДРГ ВСУ атаковала их позиции в укрепленном районе высота "Дерзкая".

О себе погибший наемник в статусе в соцсетях написал: "нахожусь на данбасе".