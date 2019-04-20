Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь

20.04.2019 10:16

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы, в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/40;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 10/30;

«Гнутово» — 20/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и характеризовался некоторым уменьшением, передает donpress.com.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 45 000 человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 720 человек и 1245 транспортных средств;

«Марьинка» — 9755 человек и 1630 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8585 человек и 1435 транспортных средств;

«Гнутово» — 4870 человек и 1075 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 045 человек.