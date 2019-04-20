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Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»
20.04.2019 09:43
Сегодня, 20 апреля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 200 авто.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 20/40;
«Марьинка» - 0/60;
«Новотроицкое» - 10/30;
«Гнутово» - 20/20.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Марьинка, транспорт, Майорск, КПВВ, очереди, ГПСУ
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