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В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
20.04.2019 08:31
Во временно оккупированной Горловке, как и в других населенных пунктах растет уровень смертности среди мирного населения. Так, за неделю в Горловке «внезапно» умерли 84 человека.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке пугающими темпами растет уровень смертности мирного населения. Так, за неделю с 10 по 17 апреля 2019 года «внезапно» умерли 84 человека, ещё один человек свел счеты с жизнью. При этом смертность в лечебных учреждениях и в результате различных несчастных случаев – ДТП, несчастные случаи на производстве и т.д. – старательно скрывается.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, больницы, смертность, ДТП
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