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Архив - Донецкая область

В ОРДО начали продавать «георгиевские ленты». Рядом с семенами баклажанов

20.04.2019 14:30
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В ОРДО начали продавать «георгиевские ленты». Рядом с семенами баклажанов

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области в продаже появились значки с «георгиевскими лентами».

Об этом DonPress сообщают дончане, которые прислали соответствующее фото.

На снимке — один из киосков в Донецке, на витрине которого выставлена картонная упаковка. Внутри — бумажный значок с «георгиевской лентой». Она продается вместе с семенами различных растений — баклажанов, томатов.

Стоит такой значок 40 рублей.



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, продажа, георгиевская лента, ОРДО
 
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