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Архив - Донецкая область

Волонтеры рассказали, как ВСУ "сжигают" позицию боевиков под Донецком

20.04.2019 13:51
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Волонтеры рассказали, как ВСУ "сжигают" позицию боевиков под Донецком

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, бойцы ВСУ ликвидировали укрепление боевиков так называемой ДНР на Ясиноватской развязке.

Об этом сообщают волонтеры фонда "Возвращайся живым", передает apostrophe.ua.

Как отмечается, вражеское укрепление, расположенное на пути в Донецк, было уничтожено точными выстрелами из ПТУР.
"Защитник, который разбил ДЗОТ оккупантов, совсем молодой парень, на войне он с самого ее начала. За годы научился забрасывать ПТУРы в окошки к боевикам со снайперской точностью. Пока его сверстники учились, гуляли, встречались с девушками, ходили в кино и слушали музыку, он слушал звуки разрывов мин, месил грязь в окопах, хоронил друзей и мстил за погибших собратьев", – говорится в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, Ясиноватая, ликвидация, укрепление, ДНР, боевики, ВСУ, ООС
 
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