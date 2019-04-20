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Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
Жители Донецка, конечно, следят за президентскими выборами в Украине. Но выборы – не самый волнующий вопрос для людей, уже шестой год, живущих в условиях оккупации и неопределенности, пишет блогер из Донецка Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".
Самый больной вопрос – вопрос деоккупации. Среди мирного населения царит усталость. Ведь шесть лет кошмара, нищеты и неопределенности – немалый срок. За это время успели устать все, в том числе и многие сторонники сепаратистов. У этих людей уже давно нет никакой идеологической мотивации воевать, а есть мотивация чисто меркантильная. При этом умирать эти "пятнадцатитысячники" (15 тыс. руб. – денежное довольствие "рядового") вовсе не намерены. Мирные жители, получающие мизерные зарплаты и пенсии, больше озабочены вопросами элементарного выживания, а не политическими баталиями. Из позитивного, отмечает блогер, в "ДНР" можно выделить откровенное раздражение местной "ваты" по поводу постоянных обманов с российскими паспортами, которые якобы "вот-вот" выдадут. А еще – всеобщую ненависть к главарю "ДНР" Денису Пушилину, показавшему себя с наихудшей стороны – ни на что не годным "управленцем". Так что дончане как смогли помогли украинской пропаганде и распространению в "республике" антидээнэровских настроений. "Тема русских паспортов, которые типа должны были в очередной раз раздать 1 апреля, достала даже вату. Так называемая идейная вата воспринимает обещания с паспортами по типу как "дойти до Киева за 2 недели", как бред бредовый то есть", - пишет блогер. "Дыропотамы. Дынырийцы, они же будущий груз 200, прекрасно поняли, что никакого Киева им не видать. Воевать идут от безысходности в основном, ибо с работой плохо от слова совсем. Но и подыхать за недоразумение из трех букв так называемые 15-тысячники не хотят, цель максимум — побыть в форме в тылу и не лезть на передовую. Эти переоденутся на ходу в женское белье при малейшей бойне", - добавляет Фашик Донецкий. А в целом, как отмечает блогер, ситуация – более чем удручающая. "Все устали. И вата, и адекватные люди, и орки. Напряженность и негатив от людей так и прут, это очень заметно. На сейчас большинство интересует вопрос не выборов, а шоб зряплату перед Пасхой дали, шоб не жарить вместо шашлыка голые шампура. Повторюсь, выборы в Украине для многих людей в оккупации — это 6-8 часов езды и нервов через блокпосты, а это очень далеко, фактически как с Макеевки до Гваделупы на велосипеде", - резюмирует блогер. Ранее дончане признались, чем для них обернулось предательство Украины. Также в Донецке поняли, что у "ДНР" нет никакого будущего.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, зарплата, паспорт, Пасха, выборы президента, ДНР, Пушилин
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