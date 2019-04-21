Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»

Главари ОРДЛО намерены потребовать от Украины «компенсацию за нанесенный в ходе войны экономический ущерб», но уже по окончании боевых действий в регионе. Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Так, главарь ОРДО отметил:

«Всему свое время, такие иски целесообразно подавать по окончании войны, когда цифра ущерба будет окончательно понятна. Сейчас у нас работает комиссия, которая фиксирует не только преступления против человечности, но и ущерб экономике региона».

Кроме того, Пушилин допустил возможность создания рабочей группы по «оценке ущерба, нанесенного региону Украиной».

Источник : https://donpress.com