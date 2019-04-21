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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто

21.04.2019 12:22
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Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ «ЛДНР» пунктах пропуска Донецкой области, отмечаются незначительные очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На Бахмутском направлении сегодня утром собралось около 100 человек пешей очереди и около 40 автомобилей:

«На въезд в Горловку перед паспортным (днр) машин десять. знакомые отзвонились»

«Майорск.В 7 приехали (54 в очереди), за час проехали за шлакбаум, стоим в очереди до проверки (машин 25).Пропускают относительно не плохо»

«На ДНР Горловка в сторону Бахмута машин 20 перед старым кпп и машин 20 перед самим кпп. Пеших до 100 чел»

На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил небольшие льготная и основная очередь:

«На въезд на Курахово в ДНР машин нет 
Каргил из Донецка машин 15»

«Каргил из Донецка общая машин40, льготка около 10»

«Муж приехал в 6, 30 на Каргиле очередь в Украину на мосту, льгота до половины очереди»

«Каргил в Украину около 30 авто»

При этом на Мариупольском направлении в Еленовке из Донецка на выезд около 60 машин, а на въезд в Донецк автомобилей нет:

«В Еленовке в Украину одна протяжна 10.10, но работают спустя рукава, стою 40 минут»

«Еленовка из Донецк 50−60 машин, в Донецк пусто»

«НОВОТРОИЦК пусто в обе стороны»

На КПП «Гнутово» сегодня по словам пользователей, нет очередей:

«Октябрь.пусто в обе стороны».

Источник : https://donpress.com 

 



Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, Гнутово, очереди
 
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