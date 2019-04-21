В Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать «флаги ДНР»

21.04.2019 08:00

Во временно оккупированной Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать на фасадах зданий «флаги ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке оккупационная «администрация» «предупредила» предпринимателей о «необходимости» вывешивать на фасадах зданий «флагов ДНР» к 1, 9 и 11 мая. Кроме того, предпринимателей обязали привести «в надлежащее состояние витрины и фасады объектов общественного питания и бытового обслуживания».

Однако, предприниматели временно оккупированной Горловки возмущены, т.к. за отказ повесить «флаг» из облагают штрафами. Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«А так же, при проезде- проходе мэра и работников исполкома подбрасывать шапки вверх..!))»,

«Опять очередную показуху впаривают»,

«Вот потеплее станет и можно за уборку»,

«От 400 р в магазине… Вам нужно, вы и выделяйте»,

«Ну в честь праздника бесплатно раздают?? Да?.. Или всё таки капитализм»,

«Интересно флаг у меня есть, но кроме как на окно повесить не куда, уже не знают, как кого оштрафовать и за какой не достаток, нет слов».