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В Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать «флаги ДНР»
Во временно оккупированной Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать на фасадах зданий «флаги ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированной Горловке оккупационная «администрация» «предупредила» предпринимателей о «необходимости» вывешивать на фасадах зданий «флагов ДНР» к 1, 9 и 11 мая. Кроме того, предпринимателей обязали привести «в надлежащее состояние витрины и фасады объектов общественного питания и бытового обслуживания».
Однако, предприниматели временно оккупированной Горловки возмущены, т.к. за отказ повесить «флаг» из облагают штрафами. Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«А так же, при проезде- проходе мэра и работников исполкома подбрасывать шапки вверх..!))»,
«Опять очередную показуху впаривают»,
«Вот потеплее станет и можно за уборку»,
«От 400 р в магазине… Вам нужно, вы и выделяйте»,
«Ну в честь праздника бесплатно раздают?? Да?.. Или всё таки капитализм»,
«Интересно флаг у меня есть, но кроме как на окно повесить не куда, уже не знают, как кого оштрафовать и за какой не достаток, нет слов».
Теги: Донбасс, Горловка, флаг, ДНР
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