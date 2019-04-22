- Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение21:40
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии19:25
- У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат18:20
- В группировке «ЛНР» заявили о передаче Украине 60 заключенных16:48
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение
С начала текущих суток подразделения НВФ 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В штабе отметили, что с начала текущих суток НВФ 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил, из них дважды применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Авдеевка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник восемь раз обстрелял позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Попасная, Екатериновка, Золотое-5 и Золотое-4.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, СБУ, ДНР, ЛНР, обстрелы, НВФ
- Трехсторонняя контактная группа подтвердила прекращение огня на Пасху
- Бойцы ВСУ мощно отомстили врагу за побратимов: у российских оккупантов двенадцать убитых и раненых за сутки
- Боевики "Л/ДНР" напуганы активностью СБУ и разгоняют фейки о "планах" Украины взорвать Донбасс
- Все данные по обстрелам со стороны боевиков и их попыткам атаковать
- Неплохие новости из зоны АТО - сегодняшние сутки прошли относительно спокойно (ВИДЕО)
- На Луганщине становится "жарко": оккупанты РФ пытаются вытеснить армию Украины с трех позиций
- Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение21:40
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии19:25
- У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат18:20
- В группировке «ЛНР» заявили о передаче Украине 60 заключенных16:48
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение21:40
- Курс доллара в Украине может взлететь: названо одно существенное условие21:20
- Погода на Пасху и майские: прогноз от народного синоптика21:03
- В Украине в день выборов, два игрока стали миллионерами сорвав джекпот в лотерею20:45
- Эксперт объяснил, как президент может повлиять на снижение тарифов20:30
- Лавров огласил условия: что в Кремле ждут от Украины20:18
- Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским20:00
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии19:25
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой19:13
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- «Есть план!»: Зеленский наконец-то рассказал, как будет строить отношения с Москвой