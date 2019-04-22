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Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров
Новые форматы мирных переговоров не совсем уместны, пока не выполняются предыдущие договоренности. Об этом заявил главарь «ДНР».
Так, комментируя возможность перезагрузки Минских переговоров, главарь ОРДО уточнил:
«Если Украина блокирует ранее достигнутые соглашения, то какой смысл приходить к каким-то новым? Мы не видим никаких гарантий, что со стороны Киева будут подвижки в этом направлении. В Минских соглашениях абсолютно четко прописано, что нужно выполнять. Украина, как известно, этого не делает. Кто виноват? Киев. Поэтому при чем тут новые участники и новые форматы?».
По его словам, Украина якобы, пытается подменить «логику переговорного процесса». На вопрос «Есть ли надежда на улучшение ситуации в случае смены власти на Украине?» Пушилин заявил, что ОРДО рассчитывать может «только на себя и своего основного союзника — Россию».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, Минские договоренности
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