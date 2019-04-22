У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат

22.04.2019 18:20

Дмитрий Разумков рассказал о том, как новый президент Владимир Зеленский будет решать проблему урегулирования боевых действий на Востоке Украины

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского уверен, что мирный процесс будет нелегким и длительным. Основной рычаг, который будет использоваться в этой работе – это «Нормандский формат».

Также будет продолжаться работа в рамках Минских соглашений, ведь именно от них зависят санкции и давление на Россию.

Команда Зеленского также намерена отрабатывать новые инициативы, а именно активнее вовлекать в украинские процессы Соединенные Штаты и Великобританию. В первую очередь, именно эти страны имеют обязательства перед Украиной в рамках Будапештского меморандума.

На ровне с внешними угрозами стоит работа и по внутренним вызовам, а именно экономическое развитие, внедрение реформ и инноваций, борьба с коррупцией.

Напомним, лидер президентских выборов Владимир Зеленский намерен развернуть «мощную информационную войну», чтобы остановить огонь на Донбассе

Этот план Зеленский начнет осуществлять в ближайшее время, об этом он заявил на пресс-конференции в избирательном штабе.

Так, Зеленский анонсировал очень мощную информационную войну и отметил, что имеет «очень креативные идеи». Он также призвал присоединиться всех украинских журналистов.

«Нам понадобится ваша помощь – и это будет в ближайшее время. Мы будем разговаривать не полчаса и не час. Мы вам расскажем наш план действий», – сказал он.

Источник: https://politeka.net