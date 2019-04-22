В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца

22.04.2019 19:41

В Мариупольском зоопарке произошла кража – администрация обнаружила, что исчезли 6 яиц черных лебедей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника ГУ полиции Мариуполя Артем Кисько.

Администрация обратилась в полицию. В течение нескольких часов оперативники установили «орнитолога», который успел продать краденные яйца.

В настоящее время яйца изъяты и возвращены администрации зоопарка. Однако, оказалось зародышам выжить не удалось. Похититель яиц продал их за бутылку спиртного, а новый владелец – положил в холодильник. Таким образом убив черных лебедей, которые должны были вылупиться буквально через неделю.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 УК Украины «Кража», материальный ущерб составил 6 тысяч гривен.

Справка. Лебеди образуют пары в возрасте двух-трех лет и сохраняют верность своему партнеру в течение всей жизни. Сезон размножения начинается с прихода дождей: это связано с поднятием уровня воды и увеличением количества корма. В кладке обычно не более семи яиц. Период высиживания - полтора месяца. Высиживают яйца и самец, и самка.

Источник: https://www.0629.com.ua