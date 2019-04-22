Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО снова будут отключать должников от газа

22.04.2019 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО снова будут отключать должников от газа

Жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой области будут отключаться от газоснабжения в случае накопления долгов по оплате за газ. Такое решение приняли местные «власти».

Ранее отключение должников было запрещено, однако эта норма действовать перестала — так постановил местный «совет министров».

В Макеевке (Донецкая область) газовая служба уже отключает должников от инженерных сетей. Чтобы получать услугу, макеевчанам придется ее оплачивать без задержек.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, должник, газ, ОРДЛО, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх