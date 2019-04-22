В ОРДО снова будут отключать должников от газа

22.04.2019 15:00

Жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой области будут отключаться от газоснабжения в случае накопления долгов по оплате за газ. Такое решение приняли местные «власти».

Ранее отключение должников было запрещено, однако эта норма действовать перестала — так постановил местный «совет министров».

В Макеевке (Донецкая область) газовая служба уже отключает должников от инженерных сетей. Чтобы получать услугу, макеевчанам придется ее оплачивать без задержек.

Источник: https://donpress.com