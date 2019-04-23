Последние новости раздела
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами17:38
- В Горловке возле жилых домов произошло масштабное возгорание камышей. ВИДЕО15:39
- Украина потеряла героя: 21-летний Александр Цапенко из Днепра погиб, защищая Донбасс от оккупантов РФ15:02
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Позиции ВСУ обстреляны из минометов и гранатометов. Есть погибшие и раненые12:18
- На Донбассе гремят бои: у обеих сторон конфликта потери 11:59
- В Донецке происходит нечто непонятное11:38
- "Черные" сутки на Донбассе - убит боец ВСУ: РФ пошла в атаку после выборов и понесла масштабные потери11:19
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности10:53
Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ
23.04.2019 17:58
Военнослужащие ВСУ на Донбассе двумя ракетами уничтожили два блиндажа подразделений НВФ на линии разграничения.
Видео уничтожения укреплений противника размешено на странице волонтерской группы «Центр волонтеров «People's Project» в социальной сети, передает donpress.com.
Волонтеры группы отмечают:
«Мы уже как бы привыкли к постоянным обстрелам со стороны террористов, к раненым и погибших с нашей стороны. И, на днях, отличились уже наши ребята: два точных выстрела, минус два вражеских блиндажа.
Деталей, извините, рассказать не можем. Однако знайте: они там, они, наши военные оберегают нас от всех ужасов войны и умело и эффективно уничтожают врага».
Теги: Донбасс, ракеты, уничтожение, блиндаж, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ
Читайте также:
- Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Боевики на Донбассе ударили из 120 мм минометов и ПТРК, но жестоко поплатились
- Бойцы ВСУ мощно отомстили врагу за побратимов: у российских оккупантов двенадцать убитых и раненых за сутки
- Боевики попали под ответный огонь ВСУ на Донбассе: шесть оккупантов уничтожены
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами17:38
- В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП16:37
- В Горловке возле жилых домов произошло масштабное возгорание камышей. ВИДЕО15:39
- Украина потеряла героя: 21-летний Александр Цапенко из Днепра погиб, защищая Донбасс от оккупантов РФ15:02
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Позиции ВСУ обстреляны из минометов и гранатометов. Есть погибшие и раненые12:18
- На Донбассе гремят бои: у обеих сторон конфликта потери 11:59
- В Донецке происходит нечто непонятное11:38
- "Черные" сутки на Донбассе - убит боец ВСУ: РФ пошла в атаку после выборов и понесла масштабные потери11:19
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами17:38
- Надежда Савченко высказалась о поддержке будущего президента Зеленского. ВИДЕО17:20
- Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину16:59
- В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП16:37
- "Начнется резня", - Жириновский угрожает атакой российских "добровольцев" сразу трем городам Украины16:21
- "Шахтер" уступил "Динамо" в чемпионате U-2116:10
- В Украине проведут испытания грозного оружия, которое способно остановить Россию. ВИДЕО15:58
- В Горловке возле жилых домов произошло масштабное возгорание камышей. ВИДЕО15:39
- Савченко пришла на заседание Верховной Рады15:21
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»09:13
- Дамы этих знаков Зодиака слепят Супергероя из любого неудачника08:12
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»