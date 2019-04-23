"Черные" сутки на Донбассе - убит боец ВСУ: РФ пошла в атаку после выборов и понесла масштабные потери

23.04.2019 11:19

Пресс-центр Операции Объединенных сил объявил о тяжелых потерях для личного состава Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе.

За прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" на оккупированном Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог.UA" Согласно утренней сводке штаба ООС, оккупанты РФ дважды применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм.

Кроме того, противник вел огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. К несчастью, в результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил погиб и три бойца получили ранения.

По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены, еще семь – ранены. Также военнослужащие Объединенных сил с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.