Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности

23.04.2019 10:53

Главарь террористов «Донецкой Народной Республики» Денис Пушилин заявил, что «ДНР» подаст иск в суд на Украину после завершения войны на Донбассе.

Об этом он сообщил в кулуарах пятого Ялтинского международного экономического форума, передает from-ua. Главарь террористов заявил, что на территории «ДНР» ведет работу специальная комиссия, которая оценивает весь ущерб, нанесенный украинскими военными.

Отмечается, что «ДНР» подаст в суд на Украину с требованием компенсировать нанесенные убытки якобы только после завершения войны. По мнению Пушилина, делать это ранее — не имеет смысла.