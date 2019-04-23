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Архив - Донецкая область

Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности

23.04.2019 10:53
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Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности

Главарь террористов «Донецкой Народной Республики» Денис Пушилин заявил, что «ДНР» подаст иск в суд на Украину после завершения войны на Донбассе.
Об этом он сообщил в кулуарах пятого Ялтинского международного экономического форума, передает from-ua. Главарь террористов заявил, что на территории «ДНР» ведет работу специальная комиссия, которая оценивает весь ущерб, нанесенный украинскими военными.
Отмечается, что «ДНР» подаст в суд на Украину с требованием компенсировать нанесенные убытки якобы только после завершения войны. По мнению Пушилина, делать это ранее — не имеет смысла.



Теги: Донбасс, война, иск, ДНР, Денис Пушилин
 
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