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На Донбассе гремят бои: у обеих сторон конфликта потери
В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще трое ранены.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает donpress.com.
Подразделения НВФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Обстрелы зафиксированы в районе Марьинки, Гнутово, Павлополя, Авдеевки, Опытного, Новоалександровки, Попасной и Катериновки.
В то же время, по данным украинской разведки, 22 апреля три члена НВФ уничтожены, еще семь - ранены.
Кроме того, украинские бойцы с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили боевую машину пехоты противника.
С начала суток члены НВФ обстреляли позиции Объединенных сил в районе Гнутово, потерь нет.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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