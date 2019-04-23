На Донбассе гремят бои: у обеих сторон конфликта потери

23.04.2019 11:59

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще трое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает donpress.com.

Подразделения НВФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Обстрелы зафиксированы в районе Марьинки, Гнутово, Павлополя, Авдеевки, Опытного, Новоалександровки, Попасной и Катериновки.

В то же время, по данным украинской разведки, 22 апреля три члена НВФ уничтожены, еще семь - ранены.

Кроме того, украинские бойцы с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили боевую машину пехоты противника.

С начала суток члены НВФ обстреляли позиции Объединенных сил в районе Гнутово, потерь нет.