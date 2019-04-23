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Позиции ВСУ обстреляны из минометов и гранатометов. Есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и три украинских бойца получили ранения.
Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник дважды применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 апреля трое оккупантов были уничтожены, еще семь – ранены. Также военнослужащие Объединенных сил с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.
С начала текущих суток противник произвел один обстрел позиций ОС возле населенного пункта Гнутово. Враг бил из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих ОС нет. На обстрел противника украинские военные дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.
Накануне в сети появилось видео, на котором взлетает в воздух вражеская БМП-1 на Донбассе. Это - работа бойцов полка "Азов".
Теги: Донбасс, гранатомет, погибли, ВСУ, обстрелы, раненые, минометы
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