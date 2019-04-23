- В Горловке возле жилых домов произошло масштабное возгорание камышей. ВИДЕО15:39
- Украина потеряла героя: 21-летний Александр Цапенко из Днепра погиб, защищая Донбасс от оккупантов РФ15:02
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Позиции ВСУ обстреляны из минометов и гранатометов. Есть погибшие и раненые12:18
- На Донбассе гремят бои: у обеих сторон конфликта потери 11:59
- В Донецке происходит нечто непонятное11:38
- "Черные" сутки на Донбассе - убит боец ВСУ: РФ пошла в атаку после выборов и понесла масштабные потери11:19
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности10:53
- Ситуация на КПВВ: Скопилось более трехсот авто09:00
- Донецк сегодня: Как выглядит знаменитый «Дом с башнями»07:40
У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами
Согласно указу «главы ДНР» А. Захарченко от 10.10.2017 года №267, был дан старт формированию «Приазовского казачьего Войска Донецкой Народной Республики», которое комплектовалось из местных добровольцев и боевиков.
Но основу новосозданного формирования составили новые «казаки», подготовленные на территории Российской Федерации. «Казачьи сотни формировались в районе Горловки, Зугресе, Харцизске и других городах.
О том, что фактически «войско» не «ДНР»-овское, а российское, свидетельствует много фактов. Об этом говорят сами казаки на «Официальном форуме донских казаков», где очень красноречиво говорится о том, что Донбасс не имеет никакого отношения к казачьему войску, за исключением двух станиц, и те – Донские, а не приазовские, передает news.dn.ua.
По сей видимости, особым успехом данная инициатива не увенчалась, поэтому было решено ее «освежить» и «обновить», но уже для других целей.
Из того же источника стало известно, что буквально в этом году, а точнее 15.02.2019, Верховным Атаманом «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» казачьим полковником Дьяконовым Н.Л. был издан указ о создании в «ДНР» регионального Республиканского отделения имени А.В.Захарченко (Приазовское Казачье Войско).
Декларируемой целью создания нового вооруженного формирования стала защита политических, экономических, культурных и исторических достижений своего народа. Но на самом деле это оказалось только прикрытием. Какова же цель на самом деле? Давайте разберемся.
Из недавно полученной информации стало известно, что у личного состава подразделений 1 АК «ДНР» начали забирать любые документы, подтверждающие личные данные: паспорта, удостоверения и т.д. С какой целью, не говорят, но обещают, что это на время.
Источник в ГРУ ГШ РФ сообщает о некой операции «Биомасса». Суть ее в следующем. Из состава новосозданного «Приазовского казачьего войска» создаются воинские части – клоны подразделений 1 и 2 АК «ДНР» и «ЛНР» соответственно. Военнослужащим, которые будут проходить службу в частях-клонах, будут выдавать документы, забранные в солдат 1 и 2 АК, а вернее – подделки, то есть — дубликаты. Таким образом планируется создание так званых «людей-клонов». Это делается с одной целью – в случае гибели россиянина на Донбассе, обнародуется информация о «гибели» местного ополченца. Это связано с серьезными проблемами, которые возникают в России после смерти российских военных.
Доподлинно известно, что российская армия воюет за рубежом, это же касается и членов ЧВК. Оказывается, что вполне предсказуемо, намного легче и проще сказать о гибели российского солдата где-нибудь в Сирии, где Россия присутствует официально, но только не на Донбассе! На Донбассе ведь «российских солдат нет»! Колоссальные санкционные и имиджевые потери, сопряженные с падением международной репутации, заставляют Россию принимать все возможные меры для их восстановления.
Да уж, «Биомасса» … Символично и жестоко. Без комментариев…
Теги: Россия, Донбасс, документы, указ, ДНР, ЛНР, боевики, добровольцы, потери, казаки, Захарченко
- Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики
- "Нам врут, только за сутки 7 погибших", - боевики "Л/ДНР" на взводе из-за огромных потерь на фронте
- Стали известны цифры потерь боевиков «ЛДНР» за 100 дней ООС
- Уже минус девять: подробности крупных потерь террористов "ДНР/ЛНР" на линии разграничени
- Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены
- У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами17:38
- В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП16:37
- В Горловке возле жилых домов произошло масштабное возгорание камышей. ВИДЕО15:39
- Украина потеряла героя: 21-летний Александр Цапенко из Днепра погиб, защищая Донбасс от оккупантов РФ15:02
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Позиции ВСУ обстреляны из минометов и гранатометов. Есть погибшие и раненые12:18
- На Донбассе гремят бои: у обеих сторон конфликта потери 11:59
- В Донецке происходит нечто непонятное11:38
- "Черные" сутки на Донбассе - убит боец ВСУ: РФ пошла в атаку после выборов и понесла масштабные потери11:19
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности10:53
- Надежда Савченко высказалась о поддержке будущего президента Зеленского. ВИДЕО17:20
- Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину16:59
- В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП16:37
- "Начнется резня", - Жириновский угрожает атакой российских "добровольцев" сразу трем городам Украины16:21
- "Шахтер" уступил "Динамо" в чемпионате U-2116:10
- В Украине проведут испытания грозного оружия, которое способно остановить Россию. ВИДЕО15:58
- В Горловке возле жилых домов произошло масштабное возгорание камышей. ВИДЕО15:39
- Савченко пришла на заседание Верховной Рады15:21
- Украина потеряла героя: 21-летний Александр Цапенко из Днепра погиб, защищая Донбасс от оккупантов РФ15:02
- Реакция мира на выборы президента в Украине: Зеленский принимает поздравления14:45
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»09:13
- Дамы этих знаков Зодиака слепят Супергероя из любого неудачника08:12
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»