Украина потеряла героя: 21-летний Александр Цапенко из Днепра погиб, защищая Донбасс от оккупантов РФ

23.04.2019 15:02

На оккупированном Донбассе погиб 21-летний военнослужащий боец из Днепропетровской области Александр Цапенко, служивший в 54-й ОМБ.

В ночь с 21 на 22 апреля на фронте на востоке Украины погиб боец из Днепропетровской области Александр Цапенко, передает "Диалог.UA".

Известно, что Александру был всего лишь 21 год, он служил в 54-й отдельной механизированной бригаде наводчиком-оператором 5-й роты. К сожалению, военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.