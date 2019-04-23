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Архив - Донецкая область

В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких

23.04.2019 22:13
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В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких

На временно оккупированных территориях Донецкой области люди не смогут навестить в поминальные дни могилы близких.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области в дни Пасхальных праздников и поминальные дни люди не смогут навестить могилы близких. Многие кладбища находятся на линии обстрела или заминированы.

Опубликован список кладбищ в городах, которые закрыты для посещений:

г. Донецк:
— Игнатьевское кладбище, пос. Октябрьский, Куйбышевский район;
— Свято-Иверское кладбище, район аэропорта, Куйбышевский район;
— Свято-Иверское кладбище, район аэропорта, деление по пр-ту Манежный, Киевский район.

г. Горловка:
— кладбище п. Изотова, ул. Мира-Венская, Никитовский район;
— кладбище п. Ртутный, ул. Столетова, Никитовский район;
— Шумское кладбище, п. Шумы, Никитовский район;
— кладбище п. Ленинское, Никитовский район;
— Зайцевское кладбище, п. Зайцево, ул. Есенина, Никитовский район;
— кладбище п. Зайцево, ул. Загорская, Никитовский район;
— кладбище п. Михайловка, Центрально-Городской район;
— кладбище п. Байрок, Калининский район.

г. Докучаевск:
— Новое кладбище, ул. Дзержинского.

Ясиноватский район:
— Старое кладбище, п. Каштановое.

Новоазовский район:
— кладбище с. Саханка;
— кладбище с. Коминтерново;
— кладбище с. Ленинское;
— кладбище с. Заиченко;
— кладбище с. Октябрь.

Тельмановский район:
— кладбище с. Новоласпа;
— кладбище с. Белокаменка;
— кладбище с. Старомарьевка;
— кладбище с. Николаевка;
— кладбище с. Таврическое.



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