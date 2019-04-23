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В Донецке происходит нечто непонятное
Жители временно оккупированного Донецка озадачены происходящим в городе. На улицах больше количество постов «ГАИ» и «ВАИ», а возле одного из зданий банков военные авто и люди в камуфляже».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня дончане озадачены, происходящим во временно оккупированном городе. На улицах города появилось большое количество постов «ВАИ» и «ГАИ». Однако, проезжающих мимо автомобилей они не останавливают.
Кроме того, перед зданием «Отделения Раффайзен банка» на улице Федора Зайцева, которое стояло закрытым предыдущие 5 лет, появились два грузопассажирских автомобиля. Машины стоят вплотную к дверям, в машине сидит «человек в камуфляже», такой же «человек в камуфляже» стоит перед дверью и охраняет помещение. Что происходит – никто не знает.
«Донецк — по городу растыканы посты ваи-гаи… просто стоят… вроде и не тормозят никого...»,
«Отделение Раффайзен банка, что на Фёдора Зайцева, все 5 лет стояло закрытым — окна целы, всё на месте. До сегодняшнего дня. Стоит две грузо-пассажирские машины вплотную к дверям, за рулём члены в камуфляже. И человек на дверях, что-то или кого-то бдит».
Теги: Донецк, Донбасс, банк, военные, ГАИ, охрана , автомобиль
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