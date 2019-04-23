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В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь
В одном из самых живописных уголков Мариуполя, Приморском парке, за мечетью, находится заброшенный детский лагерь. Строения на территории лагеря им. Павки Корчагина полностью демонтированы или сгорели, пишет 0629.
Его первое название имени Павки Корчагина, а в последнее время назывался "Олипм". Он был построен в далеком 1948 году меткомбинатом имени Ильича.
Он представлял собой 20 одноэтажных строений в виде корпусов, спортивных залов и душевых. Это место было одним из самым популярных мест активного отдыха мариупольских детей. Однако со временем лагерь перестал отвечать современным нормам и он перестал функционировать.
В 2008 году лагерь был передан в коммунальную собственность на баланс ЖКП-3, а правопреемником ЖКП после его упразднения стала УК «Приморская». Так лагерь и потерялся в архивах коммунальной собственности. Однако даже по сегодняшней информации от городского совета земля там остается не приватизированной, а во владениях города и в реестрах числится, как территория детского лагеря, целевое назначение которой можно изменить только с разрешения Кабинета Министров.
Однако в последнее время на “Олимпе” стали происходить изменения. Здания демонтируются, выкапывается металл и все ценное. Вырваны с корнем даже заборы.
Стоит вспомнить, что в феврале 2017 года на территории лагеря вспыхнул пожар. Огонь охватил большую часть территории и большое число зданий пострадало.
Теперь уже среди сгоревших и разрушенных обломков сложно представить, что в этих домиках звучал смех и проходило чье-то детство.
Вандалы и расхитители не оставили ни единого напоминания о том, что в парке был детский лагерь. Среди пробивающейся зелени валяются лишь обломки строительного материала и стекла.
Через детский лагерь есть выход на море и развалины используют для игр в пейнтбол. Сейчас уже даже нет смысла охранять это место и с территории исчез сторож и собаки.
Обретет ли бывший пионерский лагерь им. Павки Корчагина новую жизнь и что появится на его месте не известно.
Теги: Донбасс, Мариуполь, лагерь, погиб
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