Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»

23.04.2019 21:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»

В подразделениях боевиков «ЛДНР» введен «казарменный режим». Для ужесточения дисциплины прибыли новые российские кураторы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для ужесточения дисциплины в подразделениях 1АК и 2АК прибыли новые кураторы из РФ. Причиной тому послужило падение морально-психологического состояния и отказ боевиков из числа местных жителей «защищать интересы республик».

Как сообщает источник, до 14 мая боевики 1 и 2 «Армейских корпусов» переведены на «казарменный режим», им запрещено оставлять расположения, запрещены больничные и отпуска.



Теги: Россия, Донбасс, отпуск, больничный, ДНР, ЛНР, боевики, кураторы, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх