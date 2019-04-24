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Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
24.04.2019 07:16
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке вчера вечером, 23 апреля, велись достаточно сильные обстрелы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По их словам, обстрелы активизировались после 21:00 — на разных направлениях слышны исходящие залпы.
«Донецьк 21:25 серія важких мінусів від „повстінців“ схоже з „Водопада“», — написал очевидец.
«Тяжелая арта долбит на с/з (на северо-западе, — ред.), несколько исходящих залпов», — добавил другой пользователь.
При этом дончане отмечают, что в целом в городе было неспокойно весь день.
«Донецьк. З ранку повстанці гатили важким, я сказав би більш на заході: Volvo, „АВ Западный“, Десь 11:35 добряче гупнуло Макіївка, рідкі важки ЯБП», — сообщил комментатор.
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, ДНР
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