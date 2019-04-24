Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО

24.04.2019 21:46

Указом об упрощении выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО Россия признала свою ответственность, как государства-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе команды победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского.

Так, у Зеленского отметили:

«Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи — прекращению огня».

В команде уточнили, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать помощь и обеспечить права своих граждан, находящихся на территории ОРДЛО:

«Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ».

Источник: https://donpress.com