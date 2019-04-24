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Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»
24.04.2019 18:40
Сегодня в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе не смогла согласовать введение «пасхального» перемирия с 26 апреля. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
На своей странице в соцсети Геращенко отметила:
«В очередной раз сорвано предложение Украины и ОБСЕ ввести режим тишины, „пасхальное“ перемирие в Донбассе с 26 апреля. Это предложение в очередной раз не нашло поддержки у представителей РФ и ОРДЛО. Украина исповедует немедленное введение режима тишины на Донбассе».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Пасха, перемирие, Минские договоренности
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