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Архив - Донецкая область

Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»

24.04.2019 18:40
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Сегодня в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе не смогла согласовать введение «пасхального» перемирия с 26 апреля. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

На своей странице в соцсети Геращенко отметила:

«В очередной раз сорвано предложение Украины и ОБСЕ ввести режим тишины, „пасхальное“ перемирие в Донбассе с 26 апреля. Это предложение в очередной раз не нашло поддержки у представителей РФ и ОРДЛО. Украина исповедует немедленное введение режима тишины на Донбассе».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Пасха, перемирие, Минские договоренности
 
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