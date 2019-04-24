«Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе

24.04.2019 09:48

После проведения президентских выборов в украинском государстве на Донбассе, пока, к сожалению, война не прекратилась. Российские наемники продолжают активно стрелять по позициям ВСУ. В свою очередь бойцы ООС дают адекватный ответ врагу.



Как информирует replyua.net, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, более известный под позывным «Штирлец», обнародовал на своей странице в социальной сети «Фейсбук» впечатляющее видео ликвидации украинскими защитниками двух огневых точек пулеметчиков «ЛДНР» на Востоке украинского государства. Свой видеоролик военнослужащий прокомментировал следующим образом: «Ни на минуту война не останавливается».



В это же время офицер подчеркнул, что «воины Операции объединенных сил адекватно отвечают на каждый обстрел со стороны российско-оккупационных войск первого и второго АК Вооруженных сил Российской Федерации». Он написал: «Два точнейших выстрела, минус две враждебные пулеметные точки. Спасенные жизни украинских защитников». Напомним, ранее сегодня мы сообщали о трагедии, которая произошла на Востоке Украины в зоне проведения ООС, когда российские наемники убили украинского военнослужащего.

Источник: https://replyua.net