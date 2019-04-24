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Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 1 - получил ранение.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 24 апреля, передает УП.
"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - подчеркнули в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции ОС: из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Гнутово.
Из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле города Марьинка; дважды - из станковых противотанковых гранатометов - возле населенных пунктов Богдановка и Чермалык.
Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли украинские позиции:
из крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Луганское; из автоматического стрелкового и снайперского оружия - возле населенного пункта Южное.
По данным разведки, 23 апреля 4 оккупанта были уничтожены, еще четыре - получили ранения.
"С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское из автоматических станковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются", - говорится в отчете.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Гнутово
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