Мобильный оператор ОРДО прогнозирует сбои в работе в ближайшие 3 недели

25.04.2019 17:01

Абоненты подконтрольного «ДНР» оператора мобильной связи «Феникс» могут испытывать кратковременные трудности с использованием сервисов перевода средств и отложенного платежа в связи с плановыми работами на оборудовании. Об этом сообщили на сайте оператора.

Так, в «Фениксе» отметили: