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Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость
каз президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей ОРДЛО, — это просто кость для отчаявшихся граждан. Такое мнение высказал россиянин, воевавший на Донбассе в рядах незаконных вооруженных формирований, Евгений Крыжин.
«Путин, смотрю, кинул косточку на пососать?» — иронизирует он.
По словам Крыжина, предложенный порядок не является упрощенным, так как жителям ОРДЛО нужно будет выехать в Россию для прохождения всех процедур, и это будет непрото сделать.
«Дали паспорта — это не „упрощенный порядок“, это пришел в паспортный стол Куйбышевского района Донецка, или там в ЦГР Горловки, подал документы и получил. А так-то старики не наездятся в Ростов или Матвеев Курган за паспортами», — пишет он.
Этого же мнения придерживаются и комментаторы Крыжина. В частности, бывший руководитель компании-провайдера в Донецке Роман Лесниченко считает, что это повод порадоваться в период «безнадеги».
«Крыжин, ты злой кайфолом! Дай людям порадоваться среди безнадеги!» — отметил он.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, гражданство, представительство, НВФ
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- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО21:46
- Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»18:40
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского14:20
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
- «Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе09:48
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