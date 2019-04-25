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Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость

25.04.2019 08:00
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Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость

каз президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей ОРДЛО, — это просто кость для отчаявшихся граждан. Такое мнение высказал россиянин, воевавший на Донбассе в рядах незаконных вооруженных формирований, Евгений Крыжин.

«Путин, смотрю, кинул косточку на пососать?» — иронизирует он.

По словам Крыжина, предложенный порядок не является упрощенным, так как жителям ОРДЛО нужно будет выехать в Россию для прохождения всех процедур, и это будет непрото сделать.

«Дали паспорта — это не „упрощенный порядок“, это пришел в паспортный стол Куйбышевского района Донецка, или там в ЦГР Горловки, подал документы и получил. А так-то старики не наездятся в Ростов или Матвеев Курган за паспортами», — пишет он.

Этого же мнения придерживаются и комментаторы Крыжина. В частности, бывший руководитель компании-провайдера в Донецке Роман Лесниченко считает, что это повод порадоваться в период «безнадеги».

«Крыжин, ты злой кайфолом! Дай людям порадоваться среди безнадеги!» — отметил он.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, гражданство, представительство, НВФ
 
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