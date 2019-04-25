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Ситуация на пунктах пропуска Украины: больше всего машин на «Новотроицком»
Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе, открылись согласно штатному расписанию. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 20/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/80;
КПВВ «Новотроицкое» — 40/50;
КПВВ «Гнутово» — 10/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 50,3 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 12 425 человек и 1410 транспортных средств;
«Марьинка» — 11 010 человек и 1795 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8985 человек и 1575 транспортных средств;
«Гнутово» — 4880 человек и 1060 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 13 025 человек.
Источник : https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Новотроицкое, пункт пропуска
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- Ситуация на пунктах пропуска Украины: больше всего машин на «Новотроицком»11:00
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход артиллерийские системы и минометы09:22
- Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость08:00
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО21:46
- Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»18:40
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского14:20
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
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