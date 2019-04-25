В «ДНР» у должников по ЖКХ будут отнимать жилье и принудительно выселять

25.04.2019 21:20

В «ДНР» у должников по ЖКХ будут отнимать жилье и принудительно выселять.

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области намереваются у должников по ЖКХ отнимать жилье и принудительно их выселять. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области возмущены новым решением оккупационных «властей ДНР». Так, разработана и утвержденный «Постановлением Совмина ДНР» «процедуру исполнения решения о выселении должника».

Жители временно оккупированных территорий, которые имеют мизерные доходы, которых, порой, не хватает даже на необходимые продукты, а некоторые не имеют никаких доходов, негодуют. Вот что они пишут в соцсетях:

«Вот и вся суть республики, люди и так за похлебку работают так теперь их ещё и выселять будут, куда катимся»,

«Так это же «ДОБРО» на отжим квартир. Это же частная собственность, на каком основании ее продадут без участия хозяина?»,

«Одна банда осталась в укропии пришла вторая банда, город стоит на прифронтовой территории, толком не работают предприятия а те что работают то с такой зарплатой можно в гроб ложиться! Вот и результат! Банда была, банда есть и банда будет, это ещё только начало людских бед и слёз! То ли ещё будет.........»,

«Приехали МММ мочит»,

«За что воевали не понятно, чтоб кто то потом людей выселял. Украина себе такого не позволяла. жопа полная наступает»,

««Донецкая Народная Республика» официальный сайт… ЗП в среднем 4000р у людей, о каком выселении может идти речь?? Где народность??? Я хотел бы посмотреть как наш «президент» проживет месяц на 4-5 тысяч рублей, с оплатой всех налогов. Хватит ли ему денег на покушать, а про одежду я уже молчу».