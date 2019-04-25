Жители "ЛДНР" жалуются на ухудшение жизни

25.04.2019 17:40

Около половины жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса констатируют ухудшение уровня жизни за последний год.

Большинство жителей подконтрольного сепаратистам Донбасса заявляют, что за последний год их жизнь ухудшилась. Об этом свидетельствуют представленные в четверг, 25 апреля, результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы.

Так, 49% опрошенных на КПВВ на Донбассе утверждают, что их жизнь в течение последних 12 месяцев ухудшилась. При этом 16% ответили, что жизнь стала невыносимой, а 33% еще могут справляться с ухудшением жизненных условий. Вместе с тем, 39% заявили, что условия жизни не изменились, а 10% - почувствовали положительные изменения. Остальные - не ответили.

Чаще всего респонденты называли угрозы военного характера и ограничение возможности быстрого и свободного перемещения между населенными пунктами (48% и 42% соответственно).

Кроме того, опрошенных беспокоят вопросы социального и правового характера. Так, 25% ответили, что им трудно содержать свои семьи, 23% имеют сложности с получением медицинской помощи, 16% и 14% указывают на трудности с поиском работы и получением справедливой зарплаты. 24% сталкиваются с проблемами защиты своей собственности от преступников, а 17% испытывают проблемы из-за злоупотребления властью (угрозы, вымогательство взяток) должностными лицами с обеих сторон линии разграничения, 20% признали трудности в общении с родственниками.

Вместе с тем, исследование показало, что, хотя 44% граждан, опрошенных на КПВВ, часто сталкиваются с проблемой получения пенсий и других социальных выплат, однако только 23% признали, что эта проблема остается для них неразрешимой.

Менее успешным, по словам опрошенных на КПВВ, является продвижение в решении проблем, связанных с оформлением различных документов (сталкивались с проблемой 49%, нерешенной она остались для 38%)".

Опрос проводился с 4 по 23 марта среди 800 респондентов на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях: Гнутово, Новотроицкое, Майорск, Станица Луганская.

Источник : https://korrespondent.net/