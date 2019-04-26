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Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери
Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" не оставляют попыток разжечь ситуацию на временно оккупированном Донбассе до предела провокационными ударами.
За минувшие сутки, 25 апреля, гибридная армия Российской Федерации девять раз нарушила режим прекращения огня на востоке Украины, передает "Диалог.UA".
Зафиксировано, что боевики "Л/ДНР" били по воинам Украины из запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Также террористы обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия В частности, обстрелы противника гремели вблизи населенных пунктов Пески, Павлополь, Гнутово, Пищевик, Талаковка, Лебединское и Крымское. "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 25 апреля двое оккупантов были ранены", - указано в сообщении штаба ООС.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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