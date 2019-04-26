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«Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс

26.04.2019 11:30
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«Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс

Президент России Владимир Путин заявил о готовности восстановления отношений с Украиной «в полном объеме». Об этом российский лидер сообщил вчера на саммите во Владивостоке, пишет ДонПресс.
По словам Путина, украинская власть якобы не выполняет Минские договоренности:
«И прежние, и приходящие власти Украины не собираются исполнять минские соглашения, а это значит, что Донбасс будет изолирован и брошен».
Также, он назвал президентские выборы в Украине «провалом Петра Порошенко» и заявил, что «новые власти это прекрасно понимают». Путин подчеркнул:
«Посмотрим хотя бы на первые шаги, а проводить политику, отвечающую интересам своего народа — другое дело».



Теги: Донбасс, Путин, изоляция, сообщение
 
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