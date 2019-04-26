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Линия разграничения: у КПВВ «Марьинка» утром стояла большая очередь на выезд
26.04.2019 08:58
У КПВВ, расположенных рядом с линией разграничения, сегодня, 26 апреля, скопилось в очередях 220 авто.
Все контрольные пункты въезда-выезда функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 15/40;
«Марьинка» - 0/70;
«Новотроицкое» - 15/50;
«Гнутово» - 10/20.
Теги: Донбасс, авто, очередь, КПВВ
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