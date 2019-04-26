Линия разграничения: у КПВВ «Марьинка» утром стояла большая очередь на выезд

26.04.2019 08:58

У КПВВ, расположенных рядом с линией разграничения, сегодня, 26 апреля, скопилось в очередях 220 авто.

Все контрольные пункты въезда-выезда функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 15/40;

«Марьинка» - 0/70;

«Новотроицкое» - 15/50;

«Гнутово» - 10/20.