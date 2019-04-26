«Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах

26.04.2019 15:59

Подписание главой Кремля Владимиром Путиным указа, предусматривающего упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей «Л/ДНР», не привело к особому восторгу жителей подконтрольных боевикам ОРДЛО. Как передает replyua.net, об этом координатор «Информационного сопротивления» и депутат ВР Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

«По последим данным группы ИС, введение Российской Федерацией «упрощенного получения российского гражданства» на сегодняшний день особого ажиотажа среди местного населения в оккупированных районах Донбасса не вызывает. Граждане говорят о том, что «жизнь нам это не улучшит» и граница между «ЛДНР» и Россией» от этого не исчезнет», – написал Тымчук.

Ранее сообщалось, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно подконтрольных России территориях Донбасса. Это вызвало жесткую критику не только в Украине, но и в Соединенных Штатах и Евросоюзе.