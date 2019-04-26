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Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля
Пенсионный фонд РФ поставил крест на надеждах части жителей "ЛДНР" получать российские пенсии после получения российского паспорта. Жители подконтрольных пророссийским боевикам "ЛДНР", которые получат российское гражданство в упрощенном порядке не смогут получать российские страховые пенсии по старости, оставшись в ОРДЛО, передает "Диалог.UA".
В пенсионном фонде РФ отметили, что такая возможность появится только у тех пенсионеров, которые переедут на постоянное жительство в Россию. Ведомство подчеркивает, что руководствуется Соглашением о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года, из которого Украина не выходила. “Пенсионное обеспечение граждан государств - участников настоящего соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают”, - указано в документе. “Гражданину РФ, переехавшему из Донецкой и Луганской областей на ПМЖ в Россию, пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны”, - добавили в пенсионном фонде.
Теги: Россия, Донбасс, брак, паспорт, ДНР, ЛНР
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