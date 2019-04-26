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«Собирайте вещички и на выход». Путин поставил жителям Донбасса жесткий ультиматум
Жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде страны-оккупанта, пишет from-ua.
«Жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке после указа президента России Владимира Путина, смогут получать российские страховые пенсии по старости, но только если переедут на постоянное жительство в Россию», — разъяснили в Пенсионном фонде РФ.
В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, «пенсии должна платить Украина», заявляют в пенсионном фонде РФ.
«Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим в Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются», — отметили в пенсионном фонде РФ.
Напомним, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Министерство иностранных дел Украины назвало «юридически ничтожным» указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
Теги: Донбасс, Путин, ультиматум, ОРДЛО
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